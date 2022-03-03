Лавров: Запад ведет разговоры о ядерной войне, чтобы держать публику в напряжении

Ядерная война вертится в головах в странах Запада, а не у россиян. Такое мнение в интервью российским и иностранным СМИ выразил глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос американского журналиста.

«Всем понятно, что третья мировая может быть только ядерной, — подчеркнул министр. — Но обращаю ваше внимание, что это в голове западных политиков постоянно вертится ядерная война, а не в голове россиян».

Лавров подчеркнул, что Москва не позволит, чтобы эта провокация вывела Россию из равновесия. По его словам, Запад показательно говорит о наличии у себя ядерного оружия и ведет разговоры о ядерной войне, чтобы держать публику в напряжении и поддержать русофобию.

Лавров также отметил, что в военной доктрине РФ прописаны условия применения ядерного оружия. «У нас нет никакой эскалации ради деэскалации, как нам пытаются вменять западные аналитики», — приводит слова министра ТАСС.

23 февраля руководители ДНР и ЛНР обратились к Владимиру Путину за помощью в отражении агрессии Украины. Утром 24 февраля Президент России выступил с видеообращением, в котором заявил о проведении в Донбассе специальной военной операции.