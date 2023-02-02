Лавров: Запад уже нашел претендента на роль «новой Украины»

Молдавия может стать «новой Украиной». Запад уже присматривается к ней, а Президент страны Майя Санду так же, как и киевские власти, всеми силами «рвется в НАТО». Таким мнением поделился глава российского МИД Сергей Лавров в интервью журналисту Дмитрию Киселеву.

«Сейчас на эту роль приглядывают Молдову, прежде всего потому, что смогли поставить достаточно специфическими методами, далеко не свободно-демократическими, во главе страны Президента, которая просто сама рвется в НАТО. Она имеет румынское гражданство, она готова объединяться с Румынией и вообще готова практически на все», — приводит его слова ТАСС.

По словам Лаврова, Запад и Кишинев не планируют возвращаться к работе в формате «5+1», так как им больше не нужны переговоры и мирные договоренности с Приднестровьем. «Когда пришла власть, которая готова приднестровскую проблему решить силой и настаивает на изгнании оттуда наших миротворцев и тех, кто охраняет склады боеприпасов в Колбасне, тогда никакие переговорные форматы и не нужны, нужно просто поддерживать власть», — заметил министр иностранных дел РФ.

Следуя такому сценарию Молдавия, в соответствии с планами Запада, станет очередной «анти-Россией», уверен Лавров.