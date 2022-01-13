Лавров: Запад стремится доминировать на мировой арене

Переговоры по гарантиям безопасности продемонстрировали планы Запада доминировать на мировой арене. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

«Они (переговоры — прим. Т-и) отражают серьезное противостояние на мировой арене, попытку Запада утвердить свое доминирование», — сказал глава МИД России в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

В Женеве 10 января прошли переговоры делегаций России и США по гарантиям безопасности. Мероприятие состоялось в закрытом формате в американском постпредстве при отделении ООН. Российскую делегацию возглавляли заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин, а американской руководила первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

Через два дня, 12 января, в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия — НАТО, а сегодня, 13 января, проходят консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что у России нет оснований для новых встреч с Соединенными Штатами и их союзниками по НАТО для обсуждения российских предложений по безопасности без взаимной заинтересованности и гибкости со стороны противоположной стороны.