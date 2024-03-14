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Политика 14 марта 2024 22:43

Лавров: Запад по факту ведет войну против России на Украине

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Западники сейчас по факту ведут войну против России на Украине, сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, чьи слова приводит ТАСС.

Напомним, ранее во время интервью телеканалу «Соловьев Live» , журналист сказал Лаврову, что Запад словно объявил войну России. По крайней мере такой вывод напрашивается, глядя на последние действия западников.

«Уже ведут», - ответил Лавров на предположение журналиста.

При этом министр заверил, что не знает о планах НАТО, поэтому не может ответить на вопрос о неизбежности конфликта. Однако он предположил, что «натовцы» могут в данном вопросе «хитрить, как немцы».

Причем он подчеркнул, что мерзкие высказывания Запада о том, что РФ должна проиграть – это очередное доказательство разрушенных планов Европы и США по поводу развития событий на фронте.

В качестве примера Лавров напомнил зрителям и ситуацию с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Напомним, ранее французский лидер заявлял, что возможно направит военных на Украину и искал поддержки в НАТО своей идее. Однако потом министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне «прокомментировал» слова лидера, уточнив, что «пока еще до конца не определились» и все сказанное Макроном – это лишь его позиция, а по поводу помощи Украине в НАТО еще подумают.

#Сергей Лавров #европа #США #Россия #Украина
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