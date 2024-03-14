Лавров: Запад по факту ведет войну против России на Украине

Западники сейчас по факту ведут войну против России на Украине, сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, чьи слова приводит ТАСС.

Напомним, ранее во время интервью телеканалу «Соловьев Live» , журналист сказал Лаврову, что Запад словно объявил войну России. По крайней мере такой вывод напрашивается, глядя на последние действия западников.

«Уже ведут», - ответил Лавров на предположение журналиста.

При этом министр заверил, что не знает о планах НАТО, поэтому не может ответить на вопрос о неизбежности конфликта. Однако он предположил, что «натовцы» могут в данном вопросе «хитрить, как немцы».

Причем он подчеркнул, что мерзкие высказывания Запада о том, что РФ должна проиграть – это очередное доказательство разрушенных планов Европы и США по поводу развития событий на фронте.

В качестве примера Лавров напомнил зрителям и ситуацию с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Напомним, ранее французский лидер заявлял, что возможно направит военных на Украину и искал поддержки в НАТО своей идее. Однако потом министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне «прокомментировал» слова лидера, уточнив, что «пока еще до конца не определились» и все сказанное Макроном – это лишь его позиция, а по поводу помощи Украине в НАТО еще подумают.