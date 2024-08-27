Лавров: Запад нарывается, обсуждая возможность ударов Storm Shadow по РФ

Требования Украины к Западу о разрешении на удары ракетами Storm Shadow вглубь территории России — это шантаж. Однако Запад лишь притворяется, что против чрезмерной эскалации, уверен министр иностранных дел России Сергей Лавров. Таким мнением он поделился на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Йемена Шайей Мохсеном аз-Зиндани, сообщает ТАСС.

«Это шантаж, это попытка сделать вид, что Запад хочет избежать чрезмерной эскалации, но на самом деле это лукавство, — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства. — Запад не хочет избежать эскалации, Запад, по-русски говоря, нарывается. И мне кажется, это уже очевидно всем».

По его мнению, обсуждение возможности применения ракет для ударов по территории РФ является игрой с огнем: «Мы давно слышим эти спекуляции насчет того, чтобы разрешить использовать не только Storm Shadow, но и американские ракеты дальнего действия».

Лавров добавил, что анонимные источники рассказали о такой работе в США. И призывы Украины рассматриваются здесь «в целом в положительном ключе».