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Ру Тат
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Политика
15 ноября 2022  12:44

Лавров: Запад должен прекратить использовать энергетику для сведения политических счетов

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Меры, принятые Европой для обеспечения своей энергобезопасности, привели к обострению энергетического кризиса в развивающихся странах. Россия выступает против политизации энергетической сферы, подчеркнул после саммита G20 глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы высказались в пользу того, чтобы отказаться от политизации этих вопросов, прежде всего отказаться от использования энергетики для сведения политических счетов», — подчеркнул он.

По словам Лаврова, ЕС долгое время пользовался такой схемой в отношении «Северных потоков».

Кроме того, Россия призвала «двадцатку» заняться устранением дискриминации и искусственных препятствий на мировых рынках энергоносителей. «Предложили наконец открыть свободный и честный диалог между поставщиками энергии и ее потребителями», — заключил министр.

#Сергей Лавров #саммит двадцатки
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