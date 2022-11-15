Лавров: Запад долгие годы готовил войну на Украине

Запад долгие годы готовил гибридную войну на Украине. Отправной точкой стала поддержка откровенно расистских, неонацистских сил, пришедших к власти в стране в результате госпереворота, заявил журналистам глава МИД России Сергей Лавров.

«С тех пор НАТО активно осваивал территорию Украины, проводя учения, поставляя оружие <...> включая саботаж минских договоренностей и включая начало подготовки к военной операции против Донбасса», — подчеркнул министр после саммита G20.

Сейчас Запад вбрасывает тему украинского конфликта в любые обсуждения и дискуссии. Тем не менее антироссийские санкции и осуждение действий Москвы поддерживают лишь США и его ближайшие сателлиты.

«Никто кроме Запада и его ближайших сателлитов не присоединился к антироссийским санкциям. И все страны третьего мира, касаясь этой темы — ее невозможно не касаться, потому что Запад делает приоритетом вбрасывание украинского сюжета в любые дискуссии, — страны третьего мира призывают к мирному урегулированию», — заключил Лавров.