Лавров вспомнил цитату Путина, оценивая страны Запада

Коллективный Запад является «империей лжи», потому что не выполняет данные обещания. С таким заявлением на Генассамблее ООН выступил глава российского МИД Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости.

«Своего рода „визитной карточкой“ коллективного Запада давно стало неприятие принципа равноправия и тотальная недоговороспособность», — заметил министр.

Он напомнил о привычке западных страны и США смотреть на другие страны свысока и полагать, что могут не исполнять данные обязательства. Не останавливает их даже то, что часть этих обещаний зафиксирована на бумаге и имеет юридическую силу.

Лавров повторил участникам высказывание Президента России Владимира Путина, который заявлял, что «Запад являет собой самую настоящую «империю лжи».