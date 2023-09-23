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Лавров вспомнил цитату Путина, оценивая страны Запада
Коллективный Запад является «империей лжи», потому что не выполняет данные обещания. С таким заявлением на Генассамблее ООН выступил глава российского МИД Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости.
«Своего рода „визитной карточкой“ коллективного Запада давно стало неприятие принципа равноправия и тотальная недоговороспособность», — заметил министр.
Он напомнил о привычке западных страны и США смотреть на другие страны свысока и полагать, что могут не исполнять данные обязательства. Не останавливает их даже то, что часть этих обещаний зафиксирована на бумаге и имеет юридическую силу.
Лавров повторил участникам высказывание Президента России Владимира Путина, который заявлял, что «Запад являет собой самую настоящую «империю лжи».
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