Лавров во время беседы с Песковым и Ушаковым сказал, что Зеленский «достал всех»

Во время разговора с помощником Президента России Юрием Ушаковым и пресс-секретарем главы государства Дмитрием Песковым министр иностранных дел Сергей Лавров привел заявление сенатора из Румынии Дианы Шошоакэ, которая призывала не допустить украинского президента до выступления в парламенте республики. Видео с этими кадрами вошли в программу Павла Зарубина «Москва. Кремль. Путин» и опубликовано на сайте «России 1».

«Румыны должны выйти на улицы и не допустить въезда в нашу страну этого наглого, бессовестного предателя, в том числе и своей страны, — процитировал Лавров высказывание румынского сенатора и добавил. — Ну достал, конечно, всех».

Ранее парламент Румынии сообщил об отмене заседания, на котором должен был выступить Зеленский, прибывший в страну с официальным визитом. Некоторые СМИ писали, что причиной стало то, что ряд парламентариев, в том числе Диана Шошоакэ, были против и негативно высказывались в отношении украинского президента.