Лавров: Видим растущий интерес зарубежных друзей к «Восточному базару в Казани»

«Восточный базар в Казани» стал востребованной площадкой для сохранения и популяризации национальных культурных традиций, духовно-нравственных ценностей, общих для основных культур, религий и цивилизаций. Об этом в приветственной телеграмме гостям фестиваля сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Широкая география участников – яркое свидетельство растущего интереса к фестивалю у наших зарубежных друзей. В современных условиях усилия по укреплению международных гуманитарных связей, поддержанию атмосферы дружбы и взаимопонимания между народами имеют особую значимость. Свой вклад в эту работу вносит и „Восточный базар в Казани“», – заявил дипломат.

Мероприятие вновь пройдет в теплой праздничной атмосфере, будет способствовать популяризации богатейшей российской культуры и станет незабываемым событием для жителей и гостей Татарстана, выразил уверенность министр иностранных дел России в своем обращении.