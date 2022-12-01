Лавров уверен, что Запад еще не скоро сможет возобновить диалог по безопасности с Россией

Запад не сможет восстановить работу по европейской безопасности с Россией в прежнем виде. Возможно лишь принципиально новое взаимодействие, заявил во время пресс-конференции по проблематике европейской безопасности глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Ясно лишь то, что если и когда, в какой-то момент времени, наши западные соседи (от соседства никуда не деться) и бывшие партнеры вдруг заинтересуются тем, чтобы как-то восстановить совместную работу по европейской безопасности, то восстановления не получится, — цитирует его ТАСС. — Восстановление означает вернуться к чему-то, что было раньше. Но бизнеса как обычно не будет».

При этом диалог может начаться лишь тогда, когда Запад осознает важность соседства на взаимовыгодных и согласованных основах. Тогда Россия будет готова выслушать предложения западных государств.

«Ясно, что это должны быть принципиально новые начала взаимодействия. Но появится ли возможность для такого взаимодействия в обозримой перспективе, я не знаю», — добавил глава МИД.