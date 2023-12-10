Лавров: Украинский конфликт, развязанный США, сделал Россию сильнее

Украинский конфликт, развязанный США, сделал Россию сильнее. Аналогичная ситуация была и при агрессии Наполеона Бонапарта и Адольфа Гитлера. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время своего выступления на форуме в Дохе.

«В начале 19-го века Наполеон собрал почти всю Европу, чтобы напасть на Россию. Мы победили его, и мы стали сильнее после этой агрессии, — отметил министр. — В середине прошлого века Гитлер сделал то же самое: он подчинил себе большинство европейских стран, чтобы начать агрессию против России. Он тоже был побежден, и мы стали сильнее после этой войны».

Глава российского МИД заявил, что результат сегодняшнего конфликта уже виден.

«Главный результат для нас и, кстати, для других, кто почувствует этот результат позже, заключается в том, что Россия уже стала намного сильнее, чем была до этих событий», — цитирует Лаврова РИА Новости.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.