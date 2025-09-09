Лавров указал на солидарность мирового сообщества с РФ в борьбе с героизацией нацизма

Подавляющее большинство стран мира поддерживают Россию в противодействии героизации нацизма, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в приветствии участникам Международного антифашистского форума. Об этом сообщают «Известия».

По словам Лаврова, в ряде западных стран в настоящее время ослаб иммунитет к «нацистскому вирусу». Он отметил, что на Западе забыли о цене мира и последствиях убежденности в собственной исключительности, шовинизма, русофобии и антисемитизма.

Министр подчеркнул важность сохранения исторической правды и активных действий по пресечению нацистских тенденций.

«Не может не радовать, что с нами солидарно подавляющее большинство членов мирового сообщества. Итоги голосования по ежегодному российскому проекту резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма тому красноречивое свидетельство. Убежден, свой вклад в общие усилия по борьбе с человеконенавистнической идеологией внесет и ваша встреча», – говорится в приветствии, озвученном официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой на форуме.

Международный антифашистский форум-2025, приуроченный к 80-летию Великой Победы и Международному дню памяти жертв фашизма, проходит 9-10 сентября в Москве. Главные цели форума – предупредить мир о современных угрозах фашизма и выработать эффективные меры противодействия. Мероприятие проходит под девизом: «Помним о прошлом – думаем о будущем».