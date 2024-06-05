Лавров удостоен высшей награды Буркина-Фасо — ордена Жеребца

Фото: t.me/MID_Russia/

Президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрагим Траоре вручил министру иностранных дел России Сергею Лаврову высшую государственную награду этой страны. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ в своем Telegram-канале.

Высшей государственной наградой Буркина-Фасо является орден Жеребца, учрежденный в 1993 году и до 2017 года именовавшийся Национальным орденом Буркина-Фасо. Предусмотрены пять степеней: кавалера, офицера, командора, великого офицера и кавалера большого креста (наивысшая). Награду могут получить военные или гражданские лица за особые заслуги перед Буркина-Фасо.

Судя по тому, что на выложенной МИД фотографии Сергей Лаврой носит знак на шее, дипломат удостоен награды третьей степени и стал командором ордена Жеребца (кавалеры ордена других степеней носят его на ленте через плечо или на левой либо правой стороне груди).