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Лавров удостоен высшей награды Буркина-Фасо — ордена Жеребца
Президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрагим Траоре вручил министру иностранных дел России Сергею Лаврову высшую государственную награду этой страны. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ в своем Telegram-канале.
Высшей государственной наградой Буркина-Фасо является орден Жеребца, учрежденный в 1993 году и до 2017 года именовавшийся Национальным орденом Буркина-Фасо. Предусмотрены пять степеней: кавалера, офицера, командора, великого офицера и кавалера большого креста (наивысшая). Награду могут получить военные или гражданские лица за особые заслуги перед Буркина-Фасо.
Судя по тому, что на выложенной МИД фотографии Сергей Лаврой носит знак на шее, дипломат удостоен награды третьей степени и стал командором ордена Жеребца (кавалеры ордена других степеней носят его на ленте через плечо или на левой либо правой стороне груди).
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