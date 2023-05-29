Лавров пообещал «достойный» ответ на обучение Западом бойцов ВСУ полетам на F-16

Вооруженным силам России без сомнения есть, чем ответить на намерения западных стран обучать украинских летчиков управлению истребителями F-16, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Что касается нашей реакции — я не сомневаюсь, что наши вооруженные силы имеют возможности на это среагировать», — цитирует его РИА Новости.

Таким образом дипломат прокомментировал заявления о том, что Дания и Нидерланды возглавят программу обучения пилотов ВСУ. Лавров отметил, что такие страны стремятся «в первых рядах понравиться гегемону», угождая США.

Ранее на саммите G7 в Хиросиме американский лидер Джо Байден представил Президенту Украины Владимиру Зеленскому план по четырехмесячному обучению украинских летчиков пилотированию боевых самолетов F-16 Позже помощник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон и другие страны НАТО в ближайшие месяцы решат, кто поставит эти истребители Киеву и в каком количестве.