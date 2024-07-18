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Политика 18 июля 2024 18:22

Лавров — Томас-Гринфилд: Вы не ошиблись комнатой?

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Глава МИД России Сергей Лавров, выступая на заседании по ситуации на Ближнем Востоке, спросил постоянного представителя США при ООН Линду Томас-Гринфилд «не ошиблась ли она комнатой».

Напомним, Лавров выступал как председатель Совета Безопасности. На заседании стороны коснулись и вопроса Палестины. Во время своего выступления глава МИД РФ обратился к Томас-Гринфилд со следующими словами:

«Я, кстати, хотел поинтересоваться у уважаемого представителя Соединенных Штатов — слушая сегодня выступление представителя Израиля, у вас не возникло ощущения, что вы ошиблись комнатой и пришли не на ту дискуссию, которая была объявлена? Надеюсь, понятно, о чем я говорю», — сказал Лавров, чьи слова приводит ТАСС.

Ранее Лавров также пошутил над словами американского посла по поводу Украины. Американка в ходе министерских дебатов повторила несколько утверждений администрации США, которые уже несколько раз опровергали власти РФ. Тогда глава российского МИД иронично поблагодарил американского постпреда за «красочное выступление», добавив, что представители Запада в ООН часто выступают «не по повестке заседаний».

#Сергей Лавров #заседание #Ближний Восток
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