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Политика
25 марта 2022  12:56

Лавров: Стремление Запада подчинить все и вся — это иллюзия

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Стремление Запада вернуться к однополярному миру — это не более чем иллюзия. Таким мнением на встрече с Президентом Абхазии Асланом Бжанией поделился глава МИД России Сергей Лавров.

«[Стремление] Запада сохранить свое доминирование в международных делах, подчинить себе все и вся и вернуть однополярный мир — это, конечно, иллюзии», — цитирует министра РИА Новости.

Он отметил, что подобные желания стран Запада вызывают напряженность в мире. Такому сценарию развития событий противостоят Россия и ее союзники.

 

#Сергей Лавров
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