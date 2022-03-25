Лавров: Стремление Запада подчинить все и вся — это иллюзия

Стремление Запада вернуться к однополярному миру — это не более чем иллюзия. Таким мнением на встрече с Президентом Абхазии Асланом Бжанией поделился глава МИД России Сергей Лавров.

«[Стремление] Запада сохранить свое доминирование в международных делах, подчинить себе все и вся и вернуть однополярный мир — это, конечно, иллюзии», — цитирует министра РИА Новости.

Он отметил, что подобные желания стран Запада вызывают напряженность в мире. Такому сценарию развития событий противостоят Россия и ее союзники.