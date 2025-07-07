Лавров: страны БРИКС едины в понимании недопустимости атак на гражданские объекты

Страны БРИКС демонстрируют полное единодушие в вопросе недопустимости атак на мирное население и гражданскую инфраструктуру. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя итоги саммита БРИКС, прошедшего в Рио-де-Жанейро, сообщает ТАСС.

По словам главы МИД РФ, соответствующие положения зафиксированы в итоговой декларации саммита.

«Если это записано в декларации, которую одобрили главы государств, то это означает единодушие стран БРИКС. Причем не в деле формирования нового консенсуса о недопустимости ударов по гражданским объектам - такие удары давным-давно запрещены, прежде всего Женевским конвенциями конца 40-х годов и последующими документами, но и ударам по гражданскому мирному населения, тем более по детям», — подчеркнул Лавров.

Министр напомнил, что такие принципы давно признаны мировым сообществом и не являются чем-то новым.

«Это просто подтверждение приверженности тем принципам, которые международное сообщество консенсусом одобрило давным-давно», — добавил он.

В то же время, как отметил Лавров, западные страны продолжают игнорировать эти нормы, закрывая глаза на действия своих союзников.

По его словам, «все сходит с рук тем, кто пользуется покровительством Запада, прежде всего киевскому режиму».