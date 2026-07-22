Лавров: страны АСЕАН высоко оценили саммит в Казани

фото: пресс-служба МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии видят очень хорошие перспективы сотрудничества в сфере обеспечения продовольственной и энергетической безопасности, выступая на совещании министров иностранных дел Россия – АСЕАН в Маниле, передает ТАСС.

«Руководителями наших стран достигнуты важные договоренности в сфере политики и безопасности, борьбы с новыми угрозами и вызовами, развития торгово-экономических, инвестиционных, культурных, образовательных, гуманитарных связей. Мы видим очень хорошие перспективы в области обеспечения продовольственной и энергетической безопасности, цифровой трансформации, платформенной экономики. Принятые на саммите в Казани четыре основополагающих документа задают четкие ориентиры для совместной работы на всех упомянутых направлениях», – отметил Лавров.

Министр добавил, что в странах АСЕАН самым высоким образом оценили саммит в Казани. По его словам, многие коллеги и друзья из Ассоциации вспоминали встречу в верхах, которая состоялась в Казани чуть более месяца назад, и дали ей самые высокие оценки. Они подчеркивали, что саммит наглядно продемонстрировал взаимное стремление России и АСЕАН к дальнейшему сближению и укреплению многопланового сотрудничества на основе принципов равноправия, взаимоуважения и взаимной выгоды.

Лавров прибыл в столицу Филиппин 21 июля. До 23 июля у министра запланирована насыщенная программа, которая помимо двусторонних контактов включает участие в совещании глав внешнеполитических ведомств АСЕАН в форматах Россия – АСЕАН, Восточноазиатского саммита и Регионального форума АСЕАН по безопасности.