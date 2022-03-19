Лавров: США пытаются держать Украину за руку при переговорах с Россией

Во время российско-украинских переговоров США держит Киев за руку и не позволяет соглашаться на даже самые минимальные требования Москвы. Тем не менее процесс продолжается, рассказал глава МИД России Сергей Лавров.

«Переговоры идут, хотя украинская делегация по большому счету начала их с „отбывания номера“, как говорится. Потом какой-то диалог наладился, хотя постоянно чувствуется, что украинскую делегацию держат за руку, скорее всего, американцы, не позволяя соглашаться на те требования, которые, я считаю, абсолютно минимальны», — рассказал он участникам финала международного трека конкурса «Лидеры России».

Министр рассчитывает, что спецоперация на Украине приведет к подписанию документов по вопросам безопасности, где будет прописан ее нейтральный статус. При этом дальнейшее разрешение конфликта — это уже дело, касающееся самих украинцев.

«Мы объявили наши задачи. Задачи эти абсолютно легитимны и понятны», — цитирует главу российского МИД РИА Новости.

Он добавил, что Россия с нулевых была готова к сотрудничеству с Западом, однако больше не станет выдвигать подобных инициатив.

«Мы с самого начала правления Президента Путина — с начала двухтысячных — были открыты Западу, были готовы сотрудничать в самых разных формах, даже в формах, которые Президент назвал близкими к союзническим. К сожалению, это не получилось», — заключил Лавров.