Лавров: США подчинили себе Европу, как когда-то пытались Наполеон и Гитлер

Соединенные Штаты подчинили себе Европу, как когда-то это пытались сделать Наполеон и Гитлер. Об этом в интервью российским и иностранным СМИ заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Вы знаете, у меня просто уже напрашиваются сравнения такие: в свое время и Наполеон, и Гитлер ставили задачу подчинить себе Европу. Сейчас ее подчинили себе американцы», — отметил министр.

Он также заявил, что в случае с НАТО вообще вопросов не возникает, «а Евросоюзу указали на его место». По мнению Лаврова, это особенно ярко видно по ситуации с проектом газопровода «Северный поток — 2».

«История с „Северным потоком — 2“ прекрасно продемонстрировала, какое же настоящее место у Евросоюза на мировой арене», — резюмировал глава МИД РФ.

Лавров также выразил надежду на то, что сегодняшняя истерия Запада пройдет и он «перебесится». «Мы готовы всегда к диалогу при одном непременном условии — исключительно на основе равноправия и на основе уважения и учета интересов друг друга», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

По его мнению, Соединенные Штаты не позволят Европе иметь стратегическую автономию. НАТО упорно пытается сохранить свое превосходство в любой сфере, добавил Лавров. Альянс хочет показать, что именно он диктует порядки в Европе.