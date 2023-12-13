Лавров: США опасаются, что Путин начнет завоевывать страны НАТО

Вашингтон боится, что Президент РФ Владимир Путин начнет завоевывать страны НАТО. Именно поэтому, по словам представителей США, они хотят помешать российскому лидеру победить на Украине. О таких американских опасениях поведал глава МИД России Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что США уже перестали заявлять про стратегическое поражение России на поле боя. Однако теперь американские власти опасаются, что следующей целью Путина станут страны НАТО, а в таком случае «Америке не отсидеться».

Однако Лавров напомнил, что у США в политике один неизменный подход: «заставить своих киевских клиентов умирать — и умирать ради интересов хозяев за океаном». При этом в процессе достижения этой цели должно быть подорвано развитие России, подчеркнул министр.

Москва, в свою очередь, будет продолжать отстаивать свою правду, заверил Лавров.