Политика 21 марта 2026 21:58

Лавров: США готовы на госперевороты и убийства лидеров стран ради ресурсов

Соединённые Штаты готовы совершать государственные перевороты, похищать и убивать руководителей государств, обладающих нужными им природными ресурсами. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире программы «Вспомнить все», передает РИА Новости.

По словам министра, Вашингтон официально дал понять, что «никто ему не указ», и заботится только о собственном благополучии, которое готов отстаивать любыми методами. В качестве примеров Лавров привёл Венесуэлу и Иран, отметив, что американские коллеги не скрывают – интерес там связан с нефтью.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что у США действует доктрина доминирования на мировых энергетических рынках.

#Сергей Лавров #Иран #США
Сорванные подснежники могут обойтись в миллион рублей

21 марта 2026
В Казани почти на год частично ограничат движение по улице Юлиуса Фучика

22 марта 2026
