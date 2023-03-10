Лавров считает, что Запад пытается натравить Индию на Китай

Запад пытается натравить Индию на Китай, и в Нью-Дели это понимают. Россия же хочет, чтобы страны уладили проблемы между собой. Об этом глава российского МИД Сергей Лавров сказал в интервью передаче «Большая игра», передает РИА Новости.

«Мы исходим из того, что чем больше они [Индия и Китай] общаются, тем полезнее для всех и тем лучше для того, чтобы эти две великие державы, две великие цивилизации уладили все свои проблемы», – отметил министр.

По мнению Лавров, Запад занимает прямо противоположную позицию. В Нью-Дели это понимают и распознают попытки и цели НАТО, когда в альянсе объявляют Индо-Тихоокеанский регион зоной своей ответственности.