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Политика
19 июня 2022  19:02

Лавров: Россию не заставить соблюдать правила, придуманные США

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США не смогут лишить Россию голоса в международных делах и принудить следовать правилам, изобретенным Вашингтоном. Об этом в передаче «Москва. Кремль. Путин» заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что в Штатах уже давно заявляют, что «Россия должна знать свое место, Россия не имеет права на собственный голос в международных делах, Россия должна соблюдать правила, которые изобретены США». Однако текущая ситуация доказывает, что им этого не добиться.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. После этого страны Запада и США начали ужесточать санкции против РФ. Рестрикции затронули самые разные сферы — от экономики до культуры и спорта.

#спецоперация на Украине #США #санкции
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