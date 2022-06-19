Лавров: Россию не заставить соблюдать правила, придуманные США

США не смогут лишить Россию голоса в международных делах и принудить следовать правилам, изобретенным Вашингтоном. Об этом в передаче «Москва. Кремль. Путин» заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что в Штатах уже давно заявляют, что «Россия должна знать свое место, Россия не имеет права на собственный голос в международных делах, Россия должна соблюдать правила, которые изобретены США». Однако текущая ситуация доказывает, что им этого не добиться.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. После этого страны Запада и США начали ужесточать санкции против РФ. Рестрикции затронули самые разные сферы — от экономики до культуры и спорта.