Лавров: Россия уважает территориальную целостность Украины

Россия уважает территориальную целостность Украины, однако только при выполнении всех пунктов, закрепленных в Декларации о ее независимости. Об этом на пресс-конференции об итогах работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Безусловно, мы еще в 1991 году признали суверенитет Украины на основе Декларации о независимости, которую Украина приняла, выходя из Советского Союза, — заявил министр. — В декларации много что записано хорошего, в том числе что они будут уважать права национальных меньшинств, будут уважать права русского языка и других языков, русский там прямо упомянут. Потом все это вошло в Конституцию Украины».

Кроме того, в Декларации был указан пункт о том, что Украина останется вне блоков и военных альянсов. Это было одним из наиболее важных моментов для Москвы. «В той редакции, при тех условиях мы территориальную целостность Украина поддерживаем», — заметил министр.

По словам Лаврова, не Россия, а сами киевские власти раскололи Украину. В этом стоит винить тех, кто поддержал госпереворот и его лидеров, которые развязали войну против своего же населения, начали бомбардировки городов Донбасса.