Лавров: Россия поддерживает позицию Ирана против изменения договора по СВПД

Россия разделяет позицию Ирана относительного Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. США должны отказаться от измененной версии документа и вернуться к исходным договоренностям без всяких «довесков», полагает глава российского МИД Сергей Лавров.

«Речь сейчас идет ровно о том, что американцы пытаются видоизмененный план сделать предметом новой договоренности, а иранцы настаивают на том, чтобы все было так, как одобрялось в 2015 году. Я считаю, что позиция Ирана абсолютно правомочна», — цитирует министра ТАСС.

Он напомнил, что Вашингтон выходил из плана, одобренного всеми сторонами договора, пытаясь его разрушить. Теперь же он должен отказаться от своих корректировок, и позиция России относительно этого вопроса предельно четкая, заявил Лавров.