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Лавров: Россия ответит США на помощь Украине в наведении ракет
Попытки США отрицать участие в противостоянии с Россией — это плохая мина при плохой игре. Без их прямого участия ракеты ВСУ не полетели бы на российские города, в том числе на Севастополь, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, Соединенные Штаты предоставляют Украине не только оружие, но и данные со спутников, участвуют в наведении ракет.
«Что касается нашей реакции, Президент сказал, что мы будем реагировать, и я убежден, что в обозримом будущем вы об этом узнаете», — отметил министр в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
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