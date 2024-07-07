Лавров: Россия ответит США на помощь Украине в наведении ракет

Попытки США отрицать участие в противостоянии с Россией — это плохая мина при плохой игре. Без их прямого участия ракеты ВСУ не полетели бы на российские города, в том числе на Севастополь, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, Соединенные Штаты предоставляют Украине не только оружие, но и данные со спутников, участвуют в наведении ракет.

«Что касается нашей реакции, Президент сказал, что мы будем реагировать, и я убежден, что в обозримом будущем вы об этом узнаете», — отметил министр в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.