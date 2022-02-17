Лавров: Россия отправит США ответ по гарантиям безопасности сегодня

В ближайшие часы Россия отправит США ответ на предложения по гарантиям безопасности. Документ будет передан как в бумажной, так и в электронной форме, рассказал на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.

После встречи с коллегой из Италии Луиджи ди Майо министра спросили, когда ответ России будет опубликован. Лавров ответил, что российское заявление станет публичным после передачи документа Вашингтону.

«Мы планируем направить и в бумажной, и в электронной форме», — цитирует его РИА Новости.