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Политика
17 февраля 2022  13:40

Лавров: Россия отправит США ответ по гарантиям безопасности сегодня

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В ближайшие часы Россия отправит США ответ на предложения по гарантиям безопасности. Документ будет передан как в бумажной, так и в электронной форме, рассказал на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.

После встречи с коллегой из Италии Луиджи ди Майо министра спросили, когда ответ России будет опубликован. Лавров ответил, что российское заявление станет публичным после передачи документа Вашингтону.

«Мы планируем направить и в бумажной, и в электронной форме», — цитирует его РИА Новости.

#Сергей Лавров #гарантии безопасности
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