Лавров заявил, что Россия не против переговоров с Украиной

Россия не отказывается от переговоров с Украиной, но киевские власти не раз заявляли, что будут говорить с Москвой лишь после своей победы. Однако чем дольше длится конфликт, тем более сложным будет будущий переговорный процесс, заявил в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» глава российского МИД Сергей Лавров.

«Наша позиция была изложена Президентом России Владимиром Путиным на встрече с руководством Госдумы и главами фракций. Обращаясь к участникам заседания, Президент сказал об украинской „истории“, что мы не отказываемся от переговоров, но те, кто отказывается, должны понимать, что чем дольше они затягивают этот процесс, тем сложнее им будет с нами договариваться», — напомнил министр.

Он отметил, что Запад активно поддерживает позицию Украины, мешая возможным переговорам. Поэтому Киев, если и принимает какие-то решения, затем сам же от них отказывается, как, к примеру, в случае с зерновой сделкой.

«Мы поддержали этот подход [стамбульские договоренности], но затем украинцы сами от него отказались. Через два дня была устроена провокация в н.п. Буча. До сих пор не можем получить информацию, которую запрашиваем у западных коллег. Те, кто громко возмущался и взваливал всю вину на Российскую Федерацию, так и не могут нам ответить на вопрос о том, можно ли хотя бы получить фамилии людей, которые, по их заверениям, были „замочены“ российской армией», — отметил Лавров.