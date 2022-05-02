Лавров: Россия не подгоняет окончание спецоперации к 9 Мая

Россия не собирается искусственно ускорять спецоперацию на территории Украины ко Дню Победы. Главные задачи - минимизировать риски для гражданского населения и военных, заявил в воскресенье министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Наши военные не будут искусственно подгонять свои действия под какую-то дату, включая День Победы», - заявил он в интервью итальянской телекомпании Mediaset (цитата по «Интерфаксу»).

Глава МИДа согласился, что во времена Советского Союза была традиция завершать крупные проекты к торжественным датам. Но в случае со спецоперацией такого не будет, заверил министр.

Руководитель дипломатического ведомства объяснил, что спецоперация завершится, когда на территории Украины не будет угроз для России, связанных с вооружением и нацификацией. .

Он добавил, что российская сторона не требует от президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот сдался, она требует, чтобы Зеленский отдал приказ украинским «неонацистским батальонам» прекратить сопротивление и отпустить всех гражданских лиц.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на территории Украины. Задачами этой операции глава государства назвал демилитаризацию и денацификацию страны.