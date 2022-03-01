Лавров: Россия не допустит появления ядерного оружия на Украине

Россия, будучи ответственным членом международного сообщества, примет все меры, чтобы не допустить появления ядерного оружия на Украине. Заявления Киева об этом не являются пустой угрозой, напомнил глава МИД РФ Сергей Лавров на конференции по разоружению.

Глава внешнеполитического ведомства заметил, что на Украине сохранились еще советские ядерные технологии, а также средства доставки подобного оружия. Поэтому Россия не может остаться в стороне и не реагировать на эту реальную опасность.

«Могу вас заверить: Россия как ответственный член международного сообщества, приверженный своим обязательствам по нераспространению оружия массового уничтожения, предпринимает все необходимые меры для недопущения появления ядерного оружия и соответствующих технологий на Украине. Рассчитываем, что все отдают себе отчет в необходимости решения этой проблемы», — цитирует Лаврова РИА Новости.