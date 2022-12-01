Лавров: Россия наносит удары только по объектам, обеспечивающим военный потенциал ВСУ

Россия наносит удары только по тем объектам украинской инфраструктуры, которые обеспечивают военный потенциал ВСУ. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности, передает ТАСС.

«Инфраструктура, которая сейчас подвергается атакам, — это инфраструктура, которая обеспечивает боевой потенциал Вооруженных сил Украины, националистических батальонов», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что в результате высокоточных ударов из строя выводятся и энергетические объекты, от которых зависит функционирование ВСУ, и «доставка огромного количества вооружений, которым Запад накачивает Украину, чтобы она убивала русских».

Лавров отметил, что не только российские военные эксперты, но и американские, и других натовских стран обращают внимание на то, что военная операция РФ «с самого начала реализовывалась в режиме минимизации любых негативных последствий для гражданского населения и для гражданской инфраструктуры».

Он также заявил, что Россия не просит о переговорах в попытках выиграть время для проведения спецоперации, стянуть дополнительные силы.