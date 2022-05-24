Лавров: Россия еще серьезно подумает, если Запад решит возобновить отношения

Если Запад переживет свою «остервенелость» и вновь обратится к России, она серьезно обдумает, насколько ей необходимо возобновление отношений. Об этом в интервью гимназии имени Примакова «Сто вопросов лидеру» рассказал глава российского МИД Сергей Лавров.

«Это зависит целиком от западных стран. Когда они переживут свою „остервенелость“ и решат, что есть Россия, она никуда не делась и, убежден, укрепляется с каждым годом», — заметил министр.

Лавров признался, что поражен, с какой скоростью Запад занял русофобскую позицию. «И вот это все, что было после прекращения холодной войны, все эти высокопарные разговоры про общечеловеческие ценности, что теперь от Атлантики до Урала, а потом и до Владивостока все построят, испарились в одночасье. Не хочу думать плохо о людях, но один из способов это объяснить: это глубоко сидело, личина была „приклеена“ сверху», — поделился мнением он, приведя в пример руководство Украины и Польши с их высказываниями о текущей обстановке.

Так, Киев заявляет, что все «им должны, что почему Германия так медленно поворачивается, что какая-то „ливерная колбаса“ „руководит“ Германией».

Поэтому России необходимо перестать зависеть от западных стран. Это должно быть не просто импортозамещение, а полная независимость «от поставок чего бы то ни было с Запада для обеспечения, развития критически важных отраслей для безопасности, экономики и социальной сферы» страны.

Санкции Запада, затронувшие самые разные сферы — от культуры до экономики, — стали ответом на начало специальной военной операции по защите Донбасса, объявленной 24 февраля Президентом России Владимиром Путиным. Обращаясь к жителям страны, глава государства подчеркнул, что главной целью российских военных станет защита мирного населения, а также демилитаризация и денацификация Украины.