Лавров: Российско-китайские отношения – это образец сотрудничества государств

Российско-китайские отношения являются эталоном сотрудничества двух крупных государств в современном мире. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пленарном заседании международного форума «РОСТКИ» в Казани.

«Российско-китайские отношения, всеобъемлющее партнёрство и стратегическое взаимодействие достигли беспрецедентно высокого уровня и представляют собой образец сотрудничества двух государств», — сказал он.

Лавров отметил, что связи России и Китая выстраиваются на принципах равноправия и взаимного доверия и обоюдной выгоды, и главное — что они отвечают интересам обоих народов и устремлены в будущее.

«Основываясь на совпадающих или весьма близких походах к ключевым проблемам современности, мы поддерживаем тесную внешнеполитическую кооперацию между государствами и ведём совместную эффективную работу в рамках многосторонних организаций и форумов. В целом выступаем в пользу формирования справедливого, устойчивого и полицентричного миропорядка», — подчеркнул министр.

Он добавил, что на протяжении десятилетий между государствами выстраивались крепкие торговые отношения на благо двух стран. Товарооборот России и КНР два года подряд растет на треть. Учитывая это, поставленная главами двух государст задача по доведению к 2024 году объемов торговли до 200 млрд долларов будет выполнена досрочно, полагает министр.

«Радует, что таких результатов мы достигаем переходя на более широкое использование национальных валют. За последние два года доля рубля и юаня в двусторонних расчетах выросла с 25% до 80%», — отметил Лавров.

Неотъемлемой составляющей сотрудничества остаются межрегиональные связи. Успешной площадкой для общения регионов России и Китая хорошо зарекомендовал совет по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга–Янцзы». И в число его активных участников входит Татарстан.

«С удовольствием констатирую, что Татарстан накопил богатый опыт успешного взаимодействия с китайскими друзьями как на региональном уровне, так и по линии муниципалитетов», — заключил Лавров.