Лавров: России нужно обустраивать Евразию как самый перспективный регион мира

Евразийский регион становится самым перспективным в мире. Поэтому России необходимо заниматься его обустройством, не полагаясь на чужие инструменты. Об этом в рамках проекта гимназии имени Примакова «100 вопросов лидеру» рассказал глава российского МИД Сергей Лавров.

Он отметил, что в текущей обстановке западные соседи не ищут возможности для укрепления сотрудничества с Россией. В этой ситуации ей стоит обратить больше внимания на партнеров, доказавших свою надежность.

«Естественно, что если нет желания у наших соседей на Западе продолжать активно искать возможности для углубления партнерства, а на Востоке есть, то чисто физически так это и получается, — объяснил министр. — Так сошлось, что Евразия становится самым перспективным регионом мира. Нам надо заниматься ее обустройством, не используя чьи-то чужие инструменты вроде доллара, системы передачи финансовых сообщений SWIFT, а создавая свои».

По его словам, это не так сложно сделать. К тому же Россия продолжает наращивать долю торговли со странами-партнерами: Китаем, Индией, Ираном и в рамках Евразийского экономического союза.

Лавров подчеркнул, что сложившаяся ситуация является вызовом для России и показывает необходимость более активного развития страны. С другой стороны, это открывает перед РФ новые возможности.

В начале марта от SWIFT были отключены российские банки, попавшие под санкции ЕС. Позднее в Еврокомиссии заявили, что список кредитных организаций, подпавших под ограничения, может расширяться.

Напомним, что Запад начал ужесточать санкции против РФ после начала специальной военной операции по защите Донбасса, о которой 24 февраля объявил Президент России Владимир Путин.