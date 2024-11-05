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Лавров: РФ координирует утверждение категории стран-партнеров БРИКС
РФ продолжает координировать утверждение категории государств-партнеров БРИКС. Москва планирует опубликовать ее итоги до конца текущего года. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«На саммите утверждены ее параметры (категории государств-партнеров БРИКС - ред.). Мы как председатели продолжаем координировать работу на этом направлении», – отметил глава внешнеполитического ведомства, его слова приводит РИА Новости.
Он назвал саммит БРИКС, прошедший в Казани, одним из знаковых международных событий за последние годы.
Проведение саммита, как отметил глава МИД, показало бессмысленность попыток международной изоляции России, которые предпринимали страны Запада.
БРИКС – межгосударственное объединение, в которое входят 10 стран на правах полноправных членов, а также более десятка государств в статусе партнеров.
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