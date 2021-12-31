Лавров: РФ и Беларусь намерены развивать военное сотрудничество из-за поведения Запада

Россия и Беларусь планируют развивать военное сотрудничество в связи с неготовностью Запада идти на компромиссы. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал в интервью ТАСС.

Он подчеркнул, что работа внешнеполитических ведомств стран направлена на поиск путей урегулирования любых вопросов политико-дипломатическим путем.

«Тем не менее в связи с неготовностью Запада искать компромиссные решения Программа содержит положения, касающиеся координации взаимодействия по военно-политическим аспектам, а также развитию военного сотрудничества», — заявил Лавров.

Программу согласованных действий в области внешней политики на 2022-2023 годы руководители министерств иностранных дел РФ и Беларуси Сергей Лавров и Владимир Макей подписали 10 ноября.

Министр также отметил, что важным подспорьем в развитии военного сотрудничества станет обновленная Военная доктрина Союзного государства, которую Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердили 4 ноября на заседании Высшего госсовета.