Россия готова вступить в диалог с теми, кто не планирует использовать Украину в качестве инструмента войны против нее. Об этом в разговоре с CBS заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Всех, кто действительно заинтересован в справедливости, включая справедливость, создаваемую в отношениях между Россией и Украиной, что будет включать, конечно, прекращение западной политики по использованию Украины как инструмента войны против России, мы будем готовы выслушать», — подчеркнул министр.

Российские власти множество раз подчеркивали, что РФ готова начать переговоры с Украиной, в то время как Киев законодательно заблокировал возможность их проведения.

«Кстати говоря, Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной, это не Россия, а Украина публично объявила, что она выходит из переговорного процесса. И более того, был подписан указ, декрет главы государства, запрещающий вести с Россией такие переговоры», – напомнил во время онлайн-саммита G20 Президент Владимир Путин.