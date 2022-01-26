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Ру Тат
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Политика
26 января 2022  16:50

Лавров рассказал об изменении тональности Запада после прорыва России в ВПК

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Тональность разговора западных стран с Россией изменилась, когда ее военно-промышленный комплекс «сделал колоссальный прорыв». Об этом на правительственном часе в Госдуме заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Когда российские вооруженные силы стали тем, что они сейчас из себя представляют, тональность разговора с нами изменилась, — отметил министр. — Это не значит, что надо во всем полагаться на грубую силу, но, как говорится, это американская пословица — когда кольт в кармане, с тобой вежливей разговаривать начинают».

#Сергей Лавров
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