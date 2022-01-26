Лавров рассказал об изменении тональности Запада после прорыва России в ВПК

Тональность разговора западных стран с Россией изменилась, когда ее военно-промышленный комплекс «сделал колоссальный прорыв». Об этом на правительственном часе в Госдуме заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Когда российские вооруженные силы стали тем, что они сейчас из себя представляют, тональность разговора с нами изменилась, — отметил министр. — Это не значит, что надо во всем полагаться на грубую силу, но, как говорится, это американская пословица — когда кольт в кармане, с тобой вежливей разговаривать начинают».