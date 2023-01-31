Лавров рассказал о послании от Блинкена, которое получил через главу МИД Египта

Глава российского МИД Сергей Лавров получил «определенное послание» от госсекретаря США Энтони Блинкена. Сообщение ему передал коллега из Египта Самех Шукри, сообщает РИА Новости.

«Мы всегда говорили, что Россия готова выслушать любое серьезное, я это слово подчеркну, предложение, которое направлено на урегулирование всей нынешней ситуации в ее всеобъемлющем контексте. В этой связи мы услышали в очередной раз, переданное через господина министра послание, о том, что Россия должна прекратить, Россия должна уйти, и тогда все будет хорошо», – поделился Лавров содержанием «послания» по итогам переговоров с Шукри в Москве.

Министр отметил, что вторую часть этого призыва Тони Блинкен не передал, но ее «как истинный интерес США и Запада» изложил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Республику Корея.

«Он в одном из своих выступлений сказал, что Россия должна проиграть, Россия должна быть повержена, а Запад не может допустить, чтобы проиграла Украина, потому что тогда проиграет Запад. И проиграет, сказал Столтенберг, весь мир. То есть, он взял на себя смелость говорить не только от имени трех десятков членов Североатлантического альянса, но и всех остальных стран мира, Азии, Африки и Латинской Америки», – подчеркнул глава МИД РФ.

Россия проводит военную спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. О ее начале объявил Президент РФ Владимир Путин.