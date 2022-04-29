Лавров рассказал, когда завершится спецоперация на Украине

Специальная военная операция на Украине завершится, когда будут достигнуты ее цели. Об этом в интервью каналу Al Arabiya рассказал глава российского МИД Сергей Лавров.

«Она будет завершена, как только цели, которые я уже описал вам, будут реализованы и достигнуты», — заявил он в ответ на вопрос журналиста о том, закончится ли спецоперация к 9 Мая.

Министр подчеркнул, что достижение поставленных целей крайне важно в связи с атаками ВСУ на территории России. Их достижение позволит «позаботиться об авантюрах» Киева.

Лавров также рассказал о ходе российско-украинских переговоров. По его словам, процесс застопорился из-за непоследовательности Киева. «Если бы они были честными переговорщиками, если бы они были привержены тому, с чем они шаг за шагом соглашались, мы могли бы значительно продвинуться в этих переговорах», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Если бы украинские власти были последовательны, им бы уже удалось получить гарантии безопасности от ряда стран, в том числе от членов Совбеза ООН, Германии и Турции. При этом, уточнил Лавров, гарантии не могут распространяться на Донбасс, признанный независимым, и Крым. «И изначально они с этим согласились на переговорах в Стамбуле, но затем изменили свою точку зрения», — добавил министр.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса 24 февраля. Он подчеркнул, что главная цель Вооруженных сил РФ — защита мирного населения, а также демилитаризация и денацификация Украины.