news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 11 марта 2026 12:44

Лавров рассказал, что русский язык стал вторым по распространенности в интернете

Читайте нас в
Телеграм

Русский язык занимает второе место в интернете и социальных сетях по распространенности после английского. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, его слова приводит «РИА Новости».

Соответствующее заявление Лавров сделал во время первой министерской конференции Международной организации по русскому языку.

Он отметил, что русский остается одним из наиболее распространенных языков в мире, в том числе в цифровом пространстве.

#русский язык #интернет #Сергей Лавров
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Иран практически побежден»: зачем Трамп объявил об окончании войны и обратился к Путину

«Иран практически побежден»: зачем Трамп объявил об окончании войны и обратился к Путину

10 марта 2026
Врач-онколог из Казани Александр Потанин погиб в зоне СВО

Врач-онколог из Казани Александр Потанин погиб в зоне СВО

11 марта 2026
Новости партнеров