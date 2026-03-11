Лавров рассказал, что русский язык стал вторым по распространенности в интернете

Русский язык занимает второе место в интернете и социальных сетях по распространенности после английского. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, его слова приводит «РИА Новости».

Соответствующее заявление Лавров сделал во время первой министерской конференции Международной организации по русскому языку.

Он отметил, что русский остается одним из наиболее распространенных языков в мире, в том числе в цифровом пространстве.