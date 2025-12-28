news_header_top
Политика 28 декабря 2025 11:02

Лавров рассказал, что при обострении в Тайваньском проливе Россия поддержит Китай

Если ситуация в Тайваньском проливе обострится, то Россия будет поддерживать Китай. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

По словам российского дипломата, порядок действий в подобных ситуациях закреплен в ключевом для отношений двух стран Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 16 июля 2001 года.

«Один из базовых принципов, заложенных в этот документ – взаимная поддержка в вопросах защиты государственного единства и территориальной целостности», – отметил глава российской дипломатии.

#КНР #тайвань #Сергей Лавров
