Лавров рассказал, чем отличается текущая геополитическая обстановка от холодной войны

Текущая геополитическая ситуация в мире – это не вторая холодная война. Отличие здесь в том, что во время холодной войны руководители США и СССР соперничали строго в политико-дипломатических рамках. Сейчас же Запад стремится просто разрушить систему международной коллективной безопасности и использовать Украину для противостояния с Россией. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

Спикер отметил, что именно во время холодной войны подняли тему о контроле над вооружениями, а после добились конкретных, практических результатов, что «внушало спокойствие».

«По крайней мере, ни в США, ни в СССР, ни в странах социалистического блока, ни в странах НАТО и Евросоюза не просматривались такие тревожные оценки происходящего и не высказывались такие серьезные опасения за свое будущее, физическое будущее, я имею ввиду», — говорит Лавров.

На сегодняшний день все политики Запада выступают на счет ситуации вокруг Украины и в их выступлениях «сплошь и рядом проявляются страхи». Сложившаяся ситуация – результат действий Запада и США, их желания объявить гибридную войну, а Украину использовать как инструмент нанесения России стратегического поражения, завершил Лавров.