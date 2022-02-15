Лавров раскритиковал заявления о «нападении» России на Украину

Разговоры о том, что совместные военные учения России и Беларуси затеяны для «нападения» на Украину — спекуляции. Об этом сказал глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с польским коллегой Збигневом Рау, передает РИА Новости.

«Все уже много раз было сказано. Я комментировал раньше спекуляции по поводу того, что российско-белорусские учения затеяны для того, чтобы „напасть“ с севера на Украину, „захватить“ Киев», — отметил Лавров.

Он заметил, что «совершенно параноидальные» сценарии публиковались многократно, при этом солидными СМИ.

«Видимо, ажиотаж и та потребность, которую испытывают дирижеры и сценаристы всех этих действий, давлела и над средствами массовой информации», — заключил министр.