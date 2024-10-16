Лавров проведет ряд встреч в Казани на полях саммита БРИКС

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет несколько двусторонних и многосторонних встреч на полях саммита БРИКС в Казани. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«На полях саммита у министра иностранных дел России Сергея Лаврова запланирован ряд двусторонних и многосторонних встреч с нашими партнерами», – сказала Захарова.

Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Участие в нем примут представители более чем 30 стран.

БРИКС – международная организация, объединяющая 10 государств. В 2024 году в нем председательствует Россия.