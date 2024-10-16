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Лавров проведет ряд встреч в Казани на полях саммита БРИКС
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет несколько двусторонних и многосторонних встреч на полях саммита БРИКС в Казани. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
«На полях саммита у министра иностранных дел России Сергея Лаврова запланирован ряд двусторонних и многосторонних встреч с нашими партнерами», – сказала Захарова.
Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Участие в нем примут представители более чем 30 стран.
БРИКС – международная организация, объединяющая 10 государств. В 2024 году в нем председательствует Россия.
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