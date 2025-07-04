Лавров проведет переговоры с главой МИД Саудовской Аравии

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что сегодня в Москве состоятся переговоры министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с его коллегой из Саудовской Аравии, принцем Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно о прибытии в российскую столицу самолета с главой внешнеполитического ведомства Саудовской Аравии на борту. Цель визита заключается в обсуждении двустороннего сотрудничества между Москвой и Эр-Риядом, а также актуальных вопросов международной и региональной повестки.

Кроме того, в рамках сотрудничества двух стран обсуждается возможность запуска прямых авиарейсов. Переговоры между авиационными ведомствами Саудовской Аравии и Министерством транспорта РФ уже находятся на финальной стадии.