Лавров: Прорабатываются варианты производства российского «Спутника V» в Венгрии

Сегодня прорабатываются варианты производства российского «Спутника V» в Венгрии. Об этом рассказал в интервью венгерской газете «Мадьяр Немзет» министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава МИД напомнил, что Венгрия пока единственная страна — член ЕС, которая лицензировала российский препарат, закупив его в большом объеме.

«Прорабатываются варианты производства этого препарата на венгерской территории», — рассказал глава МИД РФ.

Ранее власти Венгрии опубликовали рейтинг вакцин от коронавируса, назвав самым безопасным и эффективным препаратом «Спутник V». О том, что российская вакцина является самой безопасной в мире от Covid-19, ранее отмечал и Президент РФ Владимир Путин.

«Наши службы после многомиллионного применения этого препарата не зафиксировали ни одного летального исхода. У других производителей, к сожалению, такие трагические случаи есть. У нас нет и, надеюсь, не будет», — сказал глава государства.