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Лавров прокомментировал слова Байдена о возврате Украине потерянных территорий
Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал слова представителя Совета нацбезопасности США Джона Кирби о вере американского президента Джо Байдена в возврат Украине потерянных территорий.
«Блажен, кто верует. У нас так в народе говорят», - ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина Лавров.
Также Лавров ответил на вопрос журналиста, как он оценивает заявления президента Украины Владимира Зеленского о намерении продолжать контрнаступления зимой и весной.
«Ну, Зеленского вообще трудно комментировать. Он тут среди прочего заявил, что даже если ему перестанут давать помощь, то он будет продолжать битву в одиночку. Я затрудняюсь что-то по этому поводу сказать. По-моему, все очевидно…», - высказался Лавров.
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