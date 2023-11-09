Лавров прокомментировал слова Байдена о возврате Украине потерянных территорий

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал слова представителя Совета нацбезопасности США Джона Кирби о вере американского президента Джо Байдена в возврат Украине потерянных территорий.

«Блажен, кто верует. У нас так в народе говорят», - ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина Лавров.

Также Лавров ответил на вопрос журналиста, как он оценивает заявления президента Украины Владимира Зеленского о намерении продолжать контрнаступления зимой и весной.

«Ну, Зеленского вообще трудно комментировать. Он тут среди прочего заявил, что даже если ему перестанут давать помощь, то он будет продолжать битву в одиночку. Я затрудняюсь что-то по этому поводу сказать. По-моему, все очевидно…», - высказался Лавров.